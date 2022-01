Scomparsa a marzo da Aglientu, ritrovato da un gruppo di cacciatori il corpo di Silvana Gandola

Finisce in tragedia il caso della scomparsa della pensionata di 79 anni sparita nel nulla dalla spiaggia di Aglientu a fine marzo 2021. Ieri sera sono stati infatti ritrovati i resti di Silvana Gandola: a fare la macabra scoperta un gruppo di cacciatori, proprio a poche centinaia di metri dal punto in cui, dieci mesi fa, aveva fatto perdere le sue tracce. Le ricerche erano scattate subito, del caso si era occupata anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?” e l’avvocato Gianfranco Piscitelli. È proprio lui a dare la notizia del tragico ritrovamento.

“Tragica conclusione per la scomparsa Silvana Gandola: alcuni cacciatori della zona hanno prima rinvenuto la sua borsa e poco distante, quasi seduto tra i rovi ciò che resta del suo corpo. La donna avrà perso l’orientamento e, dalla spiaggetta di San Silverio si è avventurata sulla strada che porta alla Torre aragonese di Vignola. Che dire, spiegamenti di forze, grandi ricerche per poi anche in questo caso trovarla a poche centinaia di metri dal luogo della scomparsa. Sul posto i carabinieri di Sassari e Santa Teresa. Certamente verrà disposta l’autopsia per stabilire le cause della morte”.