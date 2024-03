Scivola e si infortuna a Piscina Irgas, l’elicottero non riesce a raggiungerla: notte da dimenticare per un’escursionista di Monserrato

Si è concluso alle 00.50 l’intervento di soccorso per il recupero di una escursionista infortunatasi mentre percorreva con altre due persone il sentiero di Piscina Irgas. La donna, residente a Monserrato, è scivolata sbattendo la schiena e si è procurata un trauma che le ha impedito il rientro in maniera autonoma. I suoi compagni hanno allertato i soccorsi intorno alle 17 di ieri pomeriggio e la Centrale Operativa del 118 ha subito attivato l’elicottero di base a Cagliari. Che a causa del forte vento imperversante sulla zona non è riuscito a portare a compimento la missione. Pertanto sono stati chiamati a supporto dell’elisoccorso i tecnici appartenenti alle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano i quali, assieme al turno in guardia attiva, si sono recati immediatamente sul posto. In totale 20 uomini sul campo che, grazie anche all’impiego del drone dotato di camera termica, hanno raggiunto l’infortunata, la hanno stabilizzata e trasportata con la tecnica della portantina fino al punto in cui la aspettava l’ambulanza per condurla in ospedale. La movimentazione, a causa del terreno particolarmente impervio, è stata complessa e ha richiesto una tempistica prolungata.