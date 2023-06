Scivola con la moto e muore, lutto tra i vigili del fuoco sardi: addio a Roberto Spano

È finito fuori strada, forse a causa di un tratto di terreno scivoloso, sulla Statale 392, a Tempio Pausania, ed è morto nel violento impatto contro l’asfalto. L’ennesima vittima di un incidente sulle strade sarde è Roberto Spano. A fine agosto avrebbe compiuto cinquantasette anni e, da tanto tempo, lavorava nel noto turno B dei vigili del fuoco di Tempio. La notizia della sua morte ha sconvolto parenti, amici e colleghi. Spano, ultimamente, non stava molto bene ma ciò non gli aveva impedito di continuare a indossare la divisa da pompiere ed essere sempre a disposizione dei colleghi e dei cittadini, per ogni necessità. Nella sua lunga carriera è stato anche in diverse realtà terremotate italiane, per contribuire a salvare vite e a fornire tutta l’assistenza necessaria alle popolazioni

Sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua tragica e improvvisa morte. Roberto Spano lascia moglie e 4 figli.