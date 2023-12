Scippa una donna in piazza Galilei, arrestato 38enne nigeriano: sarà espulso dal Paese

La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni per furto con strappo.

E’ avvenuto nella serata dello scorso lunedì, a Cagliari, quando il Centro Operativo ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna, vittima di uno scippo mentre si trovava nei pressi di piazza Galilei.

Dopo esser uscita da un supermercato la donna sarebbe stata avvicinata da uno straniero che, improvvisamente, le avrebbe strappato con forza dalle mani uno dei sacchetti della spesa.

Durante la sua fuga e poco prima di salire a bordo di un autobus CTM, linea 1, l’uomo avrebbe perso per strada quanto appena sottratto.

Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti ad intercettare lo straniero in via Roma, dove lo hanno fermato appena sceso dal bus.

L’uomo, un 38enne nigeriano, è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di furto con strappo e, a seguito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura e concedendo il nulla osta all’espulsione. Il 38enne è stato quindi accompagnato presso il C.P.R. di Macomer in attesa del rimpatrio.