Scipione batte Annibale, in Sardegna sole e caldo oltre 40 gradi fino a domenica

Scipione batte Annibale e mette a cuocere la Sardegna almeno fino a domenica con temperature oltre i 40 gradi. La seconda ondata di calore fuori stagione, non siamo ancora in estate, per almeno 4 giorni terrà in ostaggio chi vive o sta trascorrendo le vacanze sull’isola: sole, temperature fino a 41 gradi, zero vento e afa soffocante saranno le costanti fino a domenica, quando il maestrale riporterà le temperature nella norma.

La protezione civile ha emanato un’allerta meteo, diramando anche le indicazioni per tenere comportamenti corretti: non uscire nelle ore più calde, bere molto e mangiare frutta, schermare le finestre con tende, stare particolarmente attenti ad anziani, bambini e persone fragili.



La seconda ondata di calore della stagione coincide con un maxi ponte che comincia oggi 2 giugno e che per moltissimi si trasformerà in una mini vacanza. Spiagge prese d’assalto, locali strapieni, alberghi e ristoranti da tutto esaurito per la prima prova generale di un’estate che vuole segnare il tanto sospirato ritorno alla normalità.