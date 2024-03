Sciopero degli studenti al Giua di Cagliari, la dirigente: “Derattizzazione già partita, la scuola è sicura”

Il Giua di Cagliari? “È una scuola sicura, la derattizzazione è già partita e sono state messe delle trappole automatiche”. Così la dirigente della scuola di via Montecassino a Cagliari, Maria Romina Lai, in risposta alla protesta, sfociata in sciopero, degli studenti, con accanto anche vari genitori. “La protesta non ha senso, il centro antinsetti della Città Metropolitana è intervenuto subito, appena è stato notato un solo topo aggirarsi nell’istituto”. E sulla questione delle piastrelle la Lai spiega che “se n’è staccata solo una, non è crollato nessun soffitto”.

“Abbiamo 1300 alunni iscritti, numeri in rialzo che testimoniano che la scuola è sicura e che tanti sanno che garantiamo un’alta formazione, oltre a collaborazioni con l’Università. Le famiglie sono sempre tenute informate, mi sorprende che stamattina ci fossero anche dei genitori a manifestare per chiedere una sicurezza che al Giua è sempre stata garantita”.