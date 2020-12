Sciacalli a casa di Paolo Rossi durante i funerali: il furto vergogna, rubati i soldi del campione. Lo apprende l’Ansa: “Dopo il primo sopralluogo di una persona di fiducia, al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica Cappelletti ha trovato il caos conseguente a un furto. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica; sarebbe stata trovata una finestra rotta, usata dal ladro per introdursi all’interno. Da quanto appreso, oltre all’orologio del campione, sarebbero stati portati via soldi in contanti”, si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net.