Schianto tra un camper e un mezzo pesante sulla 554 a Quartu: in cinque finiscono all’ospedale. La sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso, per incidente stradale intorno alle 14 sulla SS 554 Comune di Quartu Sant’Elena. La Squadra di pronto intervento VVF Inviata dalla sede Centrale ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti con particolare attenzione al veicolo ricreazionale dotato di servizi alimentati a gas GPL e batterie supplementari. Gli occupanti del camper, una famiglia di origine tedesca due adulti e tre minori,sono stati tutti trasportati in codice giallo al pronto soccorso dalle Ambulanze del servizio sanitario regionale. A garantire la sicurezza dei soccorritori regolando la viabilità, la Polizia di Stato, che ha poi provveduto per quanto di loro competenza.