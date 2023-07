Schianto tra due auto sulla Sp 71, salvato un passeggero rimasto incastrato nelle lamiere

Incidente stradale con due auto coinvolte sulla sp 71. I vigili del fuoco del Comando VVF di Cagliari sono intervenuti per un incidente stradale dove ancora per cause da accertare due vetture sono entrate in collisione al Km 7 della SP 71. La squadra del distaccamento stagionale di Pula e quella inviata dalla Sala Operativa. Le unità VVF arrivate sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario e aperto un passaggio tra la vegetazione con le motoseghe e poi hanno aperto un varco tra le lamiere con cesoie e divaricatore per poter estrarre uno dei passeggeri rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto per poi consegnarla al personale sanitario. La vettura ha finito la sua corsa rovesciandosi, gli altri due occupanti erano già fuori dall’abitacolo accuditi dal personale delle ambulanze. L’altra vettura viaggiava con 5 persone a bordo, due adulti e tre minori, solo uno di loro è rimasto ferito.