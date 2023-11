Schianto tra due auto in via Quirra a Cagliari, traffico in tilt: coppia all’ospedale

Incidente nel rione cagliaritano di Is Mirrionis. In via Quirra due auto si sono scontrate, non distante dal mercato civico. I due guidatori, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite: i soccorritori del 118 hanno deciso di trasportarli entrambi al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il traffico, in quel tratto di strada, è andato in tilt per circa mezz’ora.