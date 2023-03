Schianto tra due auto all’incrocio della Ss 387 a Soleminis, mamma e due figli all’ospedale

Schianto tra due auto all’incrocio della Ss 387, nella zona di Soleminis. L’incidente, avvenuto forse a causa di una mancata precedenza, ha visto finire al Brotzu, in codice giallo, una donna di 30 anni e i suoi due figli, uno di tredici e l’altro di 14 anni. A causa dell’impatto una delle due macchine è finita in cunetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118: i soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti. Le condizioni della donna e dei suoi piccoli, fortunatamente, non sono gravi. Pesanti i disagi per il traffico, in un tratto della Statale molto frequentato soprattutto nell’orario dell’incidente, tra chi va verso Cagliari e chi torna nei paesini dell’hinterland dopo una giornata di lavoro.