Schianto tra auto a Cagliari, Toyota ribaltata finisce contro un albero: 20enne ferita 

Incidente stradale questa notte in pieno centro. Una Fiat Punto guidata da un 25enne residente a Villasalto circolava nella via Dante in direzione viale Cimitero All’altezza della via Logudoro si scontrava con una Toyota Yaris condotta da una 20enne di Assemini che sopraggiungeva in quel momento. L’urto causava il ribaltamento della Yaris che andava a sua volta andava ad urtare il tronco di un albero. La conducente della Yaris è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo per dinamica. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.