Schianto sulla 195 a Cagliari, bilancio pesante: due auto distrutte e 3 feriti in codice rosso

È pesante il bilancio dell’ennesimo incidente sulla Sulcitana a Cagliari. La Ss 195 continua a non garantire sicurezza e, purtroppo, molti schianti e feriti. Oggi sono state tre le macchine coinvolte, due delle quali hanno subíto gravi danni.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia Locale di Cagliari per i rilievi.

I guidatori delle due auto coinvolte in maniera più rilevante e un passeggero sono stati trasportati in codice rosso per dinamica, uno al Policlinico di Monserrato e due al Brotzu, ma non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente della terza autovettura.

La viabilità ha subito forti disagi, tanto da rendersi necessario l’intervento di una seconda pattuglia della Polizia Locale e una dei carabinieri di Capoterra e solo dopo un po’ dke ore il traffico ha potuto riprendere a scorrere con fluidità La polizia Locale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.