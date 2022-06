Schianto dopo la rotonda in via Is Mirrionis a Cagliari, auto contro albero: due feriti

Un altro incidente subito dopo la rotonda tra via Is Mirrionis e via Cadello a Cagliari. Due le auto che si sono scontrate, una è finita contro un pino, rischiando di abbatterlo. Sono due le persone ferite: una ragazza di 23 anni e un anziano di settantadue: la giovane è riuscita a cavarsela solo con qualche escoriazione, tanto che è stata trasportata in codice verde al Santissima Trinità. Codice giallo, invece, per il settantaduenne, anche lui finito nel vicino ospedale di Is Mirrionis. Sul posto la polizia Locale per i classici rilievi di legge.