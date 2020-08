Schianto nel Largo a Cagliari, turista tedesco al volante colpisce un fattorino in moto

Schianto con un ferito nel Largo Carlo Felice a Cagliari, dopo l’anticipazione data da Casteddu Online arrivano ulteriori dettagli. A fornirli è la polizia Municipale, intervenuta sul posto insieme alle ambulanze del 118 e che ha svolto tutti i rilievi del caso. Un turista tedesco, al volante di un’auto, ha improvvisamente svoltato a sinistra, scontrandosi con una moto, che arrivava da dietro, guidata da un giovane cagliaritano di 22 anni impegnato nelle consegne a domicilio di pasti pronti. L’urto non è stato leggero, e il giovane rider è caduto per terra: soccorso da un’ambulanza, è stato trasportato al Santissima Trinità in codice giallo.