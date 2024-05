Schianto in scooter fatale: addio a Gabriele Pattitoni, è morto in ospedale il 17enne di Olbia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morto all’alba nell’ospedale di Sassari dove era stato ricoverato in gravissime condizioni la notte del 10 maggio scorso, per le ferite riportate in seguito ad uno scontro tra due scooter a Olbia, il 17enne Gabriele Pattitoni. L’incidente era avvenuto intorno alle 23.15: una moto con in sella due ragazzi minorenni è andata a sbattere contro uno scooter sul quale viaggiavano due passeggeri, anche loro minorenni. Nell’impatto tutti i ragazzi, diciassettenni di Olbia, sono rimasti feriti, ma uno di loro, Pattitoni, ha subito lesioni gravi andando a sbattere contro il muro di cinta di una casa e, dopo un’iniziale intervento dei medici del presidio olbiese, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Lo studente avrebbe compiuto 18 anni tra qualche mese. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia di Olbia.