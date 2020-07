Schianto in Sardegna, cagnetto incastrato tra le lamiere: ha diverse fratture, ma il taxi dog non c’è più

Incidente stradale alle porte di Alghero: inevitabile l’impatto di una automobile con un cane che vagabondava in mezzo alla carreggiata. Il fatto è accaduto questa mattina. Per fortuna nessun danno fisico per l’automobilista ma diversa sorte per il veicolo e il povero animale che è rimasto incastrato tra le lamiere. A intervenire per recuperare il cane intrappolato sono stati gli operatori del canile Primavera che gestisce i cani del comune di Alghero, che hanno successivamente trasportato l’animale al pronto soccorso veterinario. Ha riportato diverse fratture, non è ancora fuori pericolo e sta ricevendo tutte le cure possibili. “Sono trascorse tre ore prima che si riuscisse a capire cosa fare – spiega S.P. – la Asl non ha mandato il Taxi dog perché il sevizio è stato interrotto. Chi di dovere si prenda le proprie responsabilità e sblocchi il servizio perché l’estate è appena iniziata, è lunga e non è umano continuare così. Ringraziamo la compagnia barracellare, il comune di Alghero e Dariana per la collaborazione”.

Un fenomeno sempre diffuso quello del vagabondare degli animali che può mettere in serio pericolo gli automobilisti e gli ignari quattro zampe che, in cerca di cibo o di un rifugio, attraversano o percorrono le strade urbane ed extraurbane.