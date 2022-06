Schianto frontale sulla 554 a Quartu, gravissimo un motociclista 50enne: è in coma

È molto pesante il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Ss 554 a Quartu, non distante dall’uscita per Quartucciu e dalla zona di Sa Serrixedda. Il motociclista, un cinquantenne, dopo l’impatto violento con un’automobile è volato fuori strada ed ha riportato ferite gravissime, più un trauma cranico e tante fratture. È stato portato dal 118 in codice rosso al Brotzu e, in coma, è stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione. Illeso il guidatore dell’auto, ma sotto choc per quanto accaduto. Lo schianto è stato frontale, ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato dal mezzo. In azione anche la polizia Locale quartese, per regolare il traffico e ricostruire le esatte cause dello schianto, l’ennesimo grave che avviene sulla lunga lingua d’asfalto che va da Selargius sino al Margine Rosso.

Le condizioni del motociclista sono gravissime e, stando a quanto si apprende, il guidatore della macchina si è subito fermato per prestargli i primi soccorsi.