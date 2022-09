Schianto fatale tra la moto e il pick up: muore in Sardegna un centauro di 55 anni. Ancora sangue sulle strade sarde, ancora un incidente mortale che coinvolge un motociclista. E ancora una volta si tratta di un turista da pochi giorni nell’Isola: la vittima è Giuseppe Torcia, romano, 55 anni, lo scontro è avvenuto a Buddusò, nella statale 389. Vicino al Parco di Loelle, per ragioni ancora da accertare nei dettagli, la moto e il pick up si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato violentissimo, per il motociclista non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi.