Schianto fatale a Iglesias, muore in moto un operaio di 55 anni di Portoscuso. Ecco di chi si tratta, ancora una volta un motociclista: si chiamava Franco Chighine, ha perso la vita in un tragico tamponamento avvenuto questa sera. Lui era a bordo della sua moto insieme alla figlia quando è avvenuto il violento scontro con un’auto sulla statale 126: la figlia è rimasta ferita in maniera non grave, per lui non c’è stato niente da fare. L’uomo lavorava all’Eurallumina di Portoscuso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri giunti prontamente sul posto