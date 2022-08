Incidente in serata sulla nuova 125, all’altezza di Solanas subito dopo Costa Rei. Un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro: soccorso dall’equipe di una delle due ambulanze del 118 arrivate sulla Statale, è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo. Illeso, invece, il guidatore dell’auto.

Lunghe code e traffico in tilt per più di un’ora, con decine di automobilisti rimasti bloccati sulla strada di ritorno dal mare.