Schianto auto-furgone sulla Ss 131, arrivano i vigili del fuoco: due feriti

Incidente sulla Ss 131, all’altezza del bivio per Paulilatino. Un’auto, una Fiat Panda, e un furgone, per cause da accertare, si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta: i pompieri hanno soccorso i due guidatori, rimasti entrambi feriti leggermente, e messo in sicurezza i veicoli. Sul posto, come da prassi, sono intervenute anche le forze dell’ordine.