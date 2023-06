Schiacciato da un’auto contro il guardrail, centauro ricoverato in codice rosso in Sardegna

Ancora un centauro tedesco vittima di un incidente stradale in Sardegna, in questo caso solo ferito anche se molto gravemente. Intorno alle 17.15 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla circonvallazione Santa Maria Coghinas, direzione Valledoria. Coinvolte nello scontro un’autovettura e una motocicletta. Ferito il motociclista, un cittadino tedesco, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari in codice rosso.

Sul posto Carabinieri e due ambulanze del 118. La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l’area.