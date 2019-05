Scherma, vola Riccardo Cossu del Cus Cagliari e sfiora il titolo italiano. Venerdì 17 maggio Gabriella Bigolin ha conquistato il podio classificandosi terza al Campionato Italiano di Fioretto categoria Bambine (2008) su 122 partecipanti. La cussina, alla sua prima gara nazionale, ha ottenuto uno storico piazzamento che mancava alla scherma sarda da più di 30 anni nel fioretto. “Gabriella ha iniziato con il piede giusto la gara e assalto dopo assalto ha dimostrato una determinazione fuori dal comune riuscendo a ribaltare due assalti che sembravano persi negli ottavi e nei quarti di finale” dichiara il Maestro Andrea Tiana che l’ha seguita a bordo pedana.

Lunedì 20 maggio Riccardo Cossu ha sfiorato il titolo italiano arrivando secondo su 220 partecipanti nella spada categoria Ragazzi (2006). “Sono davvero soddisfatto della serenità con cui Riccardo ha affrontato una gara difficile e impegnativa per tanti fattori, riuscendo a battere avversari forti tecnicamente e fisicamente. Ha affrontato ogni problema e ostacolo con una freddezza e calma incredibile che l’ha portato a compiere una gara perfetta fino alla finale in cui ha trovato un avversario di livello superiore” dichiara il Maestro Tahar Ben Amara al suo fianco per tutta la gara.