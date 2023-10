Scenario desolante a Capoterra, spunta una nuova discarica abusiva ai confini con Uta

Uno scenario desolante si presenta a chi percorre la strada 23 che conduce alla comunità montana, presentato un esposto dal presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che esorta la polizia locale a intervenire quanto prima per risolvere il problema. A 50 metri dalla resistenza sanitaria e dalla piscina comunale un po’ di tutto è stato scaricato abusivamente: non solo in terra e tra gli alberi, bensì anche in un canale situato in via Lombardia dove, tra la vegetazione, spuntano sedie e persino un frigorifero. Una moda che non passa mai quella di deturpare l’ambiente e che, anche in questo caso, è stata segnalata dai cittadini a Corda, il quale ha immediatamente avvisato le autorità competenti al fine di avviare le procedure per la bonifica dell’area e individuare, eventualmente, gli autori di tali gesti sconsiderati.