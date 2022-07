Scena muta davanti al giudice degli Sconvolts finiti in carcere

Hanno fatto scena muta davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari, Roberto Cau, i cinque tifosi ultrà Sconvolts finiti in carcere dopo un’indagine dei magistrati dell’antiterrorismo che ha portato lunedì a 33 ordinanze di custodia cautelare dopo un blitz all’alba. Manuel Arru, Matteo Sciarrone, Michele Urgu, Mattia e Stefano Secci, questa mattina si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Per domattina sono fissati gli interrogatori di garanzia dei 13 tifosi ai domiciliari, mentre nei prossimi giorni toccherà agli altri indagati, quelli con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro l’ordine pubblico, la persona e il patrimonio, commessi in occasione di manifestazioni sportive, spaccio di stupefacenti e tentato omicidio per l’aggressione al pullman che trasportava i tifosi del Brescia nell’agosto 2019.

Fra i tre indagati a piede libero per reati minori c’è anche Andrea Cossu, ex giocatore e attuale dirigente del Cagliari. Secondo gli inquirenti avrebbe indirettamente aiutato la sopravvivenza economica delle attività degli ultrà coinvolti dell’inchiesta, regalando magliette poi usate per organizzare lotterie che servivano a finanziare le attività della tifoseria e favoriva l’incontro tra associati e tesserati del Cagliari. Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, Cossu partecipava alle riunioni del gruppo di tifosi e aveva anche le chiavi della sede.