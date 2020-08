Scempio nella pineta di Portoscuso: “Un troglodita ha abbandonato le macerie di qualche lavoretto”

Pezzi di mattonelle, cemento sbriciolato e altri rifiuti, tutto abbandonato nella pineta di Guroneddu, a Portoscuso. Ecco l’ultima, purtroppo solo in senso cronologico, testimonianza della stupidità umana. Qualcuno ha preferito abbandonare tutto quel materiale in mezzo alla natura anziché portarlo in discarica. E sui social arriva la dura condanna delle guardie ambientali della Sardegna: “Ecco un altro troglodita che invece di conferire in discarica ha pensato bene di abbandonare le macerie di qualche lavoretto, nella pineta di Guroneddu in territorio di Portoscuso! Veramente incredibile la tanta ignoranza che ancora regna nelle menti di queste persone”.