Scempio a Porto Pino, prima spiaggia quasi del tutto inagibile a causa della posidonia

Scempio a Porto Pino, prima spiaggia quasi del tutto inagibile: quintali di posidonia sono stati depositati dopo essere stati rimossi dagli spazi in uso dagli stabilimenti e un acquitrino maleodorante si è formato dopo che si è tentato di rimuovere le piante dalle sabbia dove si è scavato al di sotto del livello del mare. Turisti e frequentatori della spiaggia delusi, residenti in collera per la scarsa valorizzazione del luogo. Non è proprio un “paradiso terrestre” quest’anno la località conosciuta per l’acqua cristallina e la candida sabbia soffice e fine: se la natura ha fatto il suo percorso con la posidonia, la mano dell’uomo ha letteralmente stravolto le caratteristiche dell’arenile. A descrivere bene la situazione ci pensa un turista in un gruppo facebook dedicato alla località balneare: “Da oggi a Porto Pino, ci vengo da 25 anni e in qualsiasi stagione, anche se non sono sardo. Ponte chiuso per arrivare alla prima spiaggia, mi dicono da settembre. Hanno pulito davanti agli stabilimenti della prima e hanno spostato le alghe, scusate, la posidonia, che arriva dal porto al primo stabilimento. E poi montagne di alghe tra la prima e la seconda. Il Papero Giallo non ha più spiaggia, perché togliendo le alghe hanno scavato più basso del livello del mare e quindi allagato. Però ho già visto in altri posti macchinari rudimentali per setacciare la sabbia, e quindi togliere solo le alghe. Rimane quindi pochissima spiaggia libera. La seconda è bellissima, ma il primo tratto fino al primo stabilimento adesso è ‘quella dei cani’.

Poi c’è lo stabilimento, e se vuoi trovare un po’ di tranquillità ti devi spostare un pó verso le dune. Acqua comunque sempre splendida. Oggi un po’ fredda, tira maestrale ma non ho potuto resistere, ho fatto un paio di bagni.

Spero di essere stato abbastanza obbiettivo, tanto le foto parlano da sole.

Volevo aggiungere che ho affittato vicino alla prima spiaggia per evitare di prendere la macchina, e essendo invalido mi faceva comodo il ponticello. Adesso o prendo la macchina o cammino fino alla seconda. Se dovevo prendere l’auto potevo anche partire da Sant’Anna, lì l’affitto non lo pago. Grazie Sant’Anna Arresi. Quest’anno i danni li pagheranno in tanti” spiega Calogero A.