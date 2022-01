Scattano le assunzioni al Comune di Cagliari: concorso per 58 posti di lavoro, ecco i dettagli

Bando per 58 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato al Comune di Cagliari, scattano le assunzioni.

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale-Concorsi ed esami n.7 del prossimo 25 gennaio 2022 verrà pubblicato l’estratto del bando di concorso con il quale il Comune di Cagliari provvederà all’assunzione, a tempo deterrminato e pieno, di complessive 58 nuove figure professionali da impiegare in attività connesse al Pon Metro 2014-2020 e finanziate con le risorse del React-EU, per la riqualificazione del territorio e la gestione dei progetti per la ripresa economica verde, digitale e resiliente del Paese.

In particolare i profili ricercati, aperti a laureati e diplomati sono i seguenti:

• n.9 Project Manager;

• n. 3 Legal Manager;

• n.1 Communication Officier;

• n.1 Esperto Politiche Sociali;

• n.13 Istruttori Direttivi Amministativi;

• n. 9 Istruttori Direttivi di Ragioneria;

• n.6 Istruttori Direttivi Tecnici-Ingnegneri

• n.2 Istruttori Direttici Infomatici-Analisti;

• n.14 Istruttori Amministrativi Contabili.

In piena conformità con la riforma dei concorsi pubblici, il bando prevede la valutazione dei titoli per la preselezione dei candidati e la prova scrittà si terrà in termini temporali ravvicinati.

La versione integrale del bando di concorso potrà essere consultata sul sito istituzionale dell’Amministrazione dove verrà pubblicata a partire dal 25 gennaio 2022 insieme al fac simile di istanza on line.