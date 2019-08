Scatta l’allerta meteo per temporali in Sardegna dalle 17 di oggi: ecco le zone coinvolte. Si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 17:00 del 22.08.2019 e sino alle ore 14:00 del 23.08.2019 un AVVISO di allerta codice GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI (Criticità ORDINARIA) sui bacini: LOGUDORO e GALLURA. Come anticipato da Meteo Casteddu, fulmini e temporali in avvicinamento sull’Isola. L’immagine dal satellite parla chiaro.