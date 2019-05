“Scarti di grazia” alla Galleria Siotto

Nuova esposizione d’arte alla Galleria Siotto, spazio al piano terra dell’omonima Fondazione di via dei Genovesi 114 a Cagliari. Scarti di Grazia è la mostra personale di Giulia Atzeri che sarà visitabile dal 30 maggio al 9 giugno nei giorni giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 21. Il vernissage si terrà giovedì 30 maggio alle 19. Ingresso gratuito.

Testo critico. Osservando le opere di Giulia Atzeri non riesco a levarmi di mente lo scarto che c’è fra idee e vita. Lei lavora in libreria, ha a che fare con i libri tutto il giorno, ama leggere, dipinge la sera quando è praticamente sfinita dalla giornata, e la testa, le mani, vanno da sole, in balia del gesto, come in una danza spontanea che produce forme fatte di colore, di segni, di pennellate, creando campiture informali o ovali che ricordano semi abbandonati dai quali sbucano nuovi germogli. Nella sua produzione sono costanti i misteriosi volti di donna, delle volte sole, altre volte unite, raggruppate a formare falci di luna, o come se si disponessero nello spazio pittorico quasi spinte dal vento. I suoi volti parlano sì di identità e introspezione, ma, anche, di un’esigenza di comunione, di identità collettiva, spirituale, come se attraverso la pittura ed i segni incisi su di essa si potessero creare spazi di pace in cui sfogare un conflitto, o perdersi nelle profondità dell’incontro tra diversi colori. La sua è una pittura che ha il sapore della poesia, e già solo la potenza di questa vocazione poetica nelle opere di Giulia basterebbe a rendere evidente l’esigenza di spiritualità, come fosse un modo per raccontare del malessere profondo di questo nostro tempo storico: ci appesantiamo di ciò che ci abbrutisce e ci disfiamo, come fosse materiale di scarto, di ciò che potrebbe salvarci. Quello che ha valore per la nostra società vive e opera, troppo spesso, contro l’autentica essenza umana e quindi dobbiamo ritrovare, in noi e intorno a noi, il valore dello scarto per garantire all’umanità nuovi orizzonti. (Francesco Cogoni)

Aperta dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 21.

Vernissage giovedì 30 maggio alle ore 19.

Evento realizzato con il contributo di MiBAC – DG BIC, RAS – Assessorato alla Cultura, Comune di Cagliari – Servizio Cultura.