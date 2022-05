Scarica rifiuti nelle campagne di Uta, incivile beccato: 500 euro di multa

I barracelli di Uta, coordinati dal capitano Aldino Murgia, hanno recentemente messo a segno importanti risultati nella lotta all’abbandono dei rifiuti in un contesto operativo che li vede impegnati quotidianamente nella tutela ambientale e del verde pubblico. I numerosi controlli, eseguiti 24 ore su 24, hanno permesso di scoprire una discarica di spazzatura particolarmente pericolosa e di identificare l’incivile di turno. È scattata la multa da 500 euro e anche l’obbligo di smaltire i rifiuti e bonificare il terreno, in una zona di pregio troppo spesso deturpata dall’azione di incivili.

Il sindaco di Uta, Giacomo Porcu, si complimenta con i barracelli e avvisa: “Prosegue l’azione con tolleranza zero contro questi atti di grave inciviltà senza grazie al presidio prestato dai volontari della compagnia barracellare è stato possibile reprimere dei comportamenti irrispettosi del nostro bellissimo territorio. in questi anni di attività il sostegno e la collaborazione con la nostra amministrazione, che ne ha voluto la nascita, ha portato ad una maggior tutela ambientale e vedrà in futuro partire nuovi progetti in questo contesto, oltre all’ordinaria attività in favore di questo importante presidio della nostra comunità”.