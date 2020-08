Una lite tra vicini ha rischiato di finire in tragedia.

E’ accaduto a Scano Montiferro dove un pensionato di 71 anni, Antonio Francesco Vidili, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo gli investigatori è stato lui a colpire con una roncola due vicini ottantenni. Una delle vittime ha avuto la peggio ed è finita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

La roncola è stata ritrovata in casa di Vidili.