Scampati alla morte, 3 gattini cercano una famiglia

SCAMPATI ALLA MORTE 3 GATTINI CERCANO L’ AMORE DI UNA FAMIGLIA.

Nuovo recupero di radio zampetta sarda, sono tre e sono bellissimi, si valutano adozioni singole e di coppia, il tris sarebbe perfetto ma non d’ obbligo.

Ve li presentiamo singolarmente, il micio dal pelo lungo color miele e bianco si chiama Reza, la sorellina che nella foto occupa il posto centrale si chiama Soraya, pelo lungo grigio chiaro e bianco mentre la micina dal pelo corto tricolore si chiama Farah.

Li abbiamo recuperati da un contesto di grave pericolo, tutti i fratellini sono stati investiti, attualmente sono in stallo a Quartu.

Caratterialmente sono docili ma ancora spaventati, quindi un pó timidi ma si fanno coccolare, i futuri adottanti dovranno rispettare i tempi di adattamento dei gattini.

Hanno circa 4 mesi, educati alla lettiera e trattati con antiparassitario.

Per visionare foto e video dei gattini potete entrare nella pagina fb di @radiozampettasarda.

Si cercano adozioni responsabili che garantiscano vita in sicurezza lontano dai pericoli e accolti come membri della famiglia.

Potete conoscerli contattando la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 anche con un primo messaggio whatsapp.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

