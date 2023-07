Scacco alle alluvioni a Quartu: “Ecco i soldi per mettere in sicurezza i fiumi e la costa”

Il canale di guardia dei Niu Crobu, la zona di S’Arizzolu Saliu, tutta la spiaggia di Capitana, S’Arenargiu Is Stellas nella lingua di sabbia di Salmagi, il Tuvu Mannu nell’oasi di San Vincenzo, il Riu Is Cungiaus nel tratto che va dal ponte di viale Marconi allo stagno di Molentargius e sino a via Brigata Sassari, il ponte di via Pirastu, quello di via San Francesco e via Sant’Antonio. Ecco, in sintesi, la mappa degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal Comune di Quartu nei fiumi e nei corsi d’acqua dal centro sino alla periferia e alla costa. Un programma ambizioso, sinora ci sono in cassa 170mila euro sbloccati ufficialmente. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara e l’obbiettivo è di affidare i lavori già nelle prossime settimane: “Con questa azione vogliamo dimostrare alla Regione che ci stiamo occupando del problema delle inondazioni, molto rilevante soprattutto lungo la costa, in autunno. Potremmo ottenere ulteriori fondi”, osserva il vicesindaco con delega all’Ambiente, Tore Sanna.

Intanto, meglio partire in vari punti facendo affidamento sui denari già in cassa: “Vogliamo accelerare i tempi per evitare il ripetersi di disagi legati ad allagamenti e strade impraticabili che arrivano, puntualmente, ogni autunno e inverno”. Le pulizie e gli interventi saranno coordinati dalla stessa amministrazione comunale: i tecnici hanno già prodotto tutte le carte con le aree esatte nelle quali intervenire.