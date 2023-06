Scacco agli incivili dei rifiuti in tutto il Cagliaritano, più poliziotti in campo: “Lotta anche ai traffici illeciti”

La Sardegna è una delle regioni maggiormente colpite dal traffico illecito organizzato di rifiuti ed è necessario fare squadra tra polizie locali per arginare questo fenomeno. Lo ha detto il comandante della Polizia locale della Città Metropolitana di Cagliari e del Comune di Cagliari Guido Calzia in apertura della giornata formativa dedicata alle “Tecniche di indagine di polizia giudiziaria in materia di traffico organizzato di rifiuti”, promossa dalla Polizia locale della Città Metropolitana e organizzata questa mattina nella sala polifunzionale del Castello di San Michele, a Cagliari. Il corso, che ha visto una massiccia partecipazione delle polizie locali dei 17 Comuni del territorio metropolitano, a conferma di quanto il tema sia cruciale, è stato tenuto dall’ex commissario capo del Nucleo Investigativo regionale del Corpo Forestale della Regione Sardegna Ugo Calledda, uno dei massimi esperti in materia di lotta al traffico organizzato di rifiuti. “Il contrasto al traffico illecito di rifiuti riguarda in particolare i sottoprodotti di origine animale, oggetto di smaltimento abusivo da parte di organizzazioni illegali per abbattere i costi dello smaltimento”, ha spiegato l’ex commissario forestale, che ha illustrato i casi più noti, tra cui il traffico illecito degli abiti raccolti dalla Caritas e quello dei fanghi fognari giunti dalla Puglia a Magomadas. All’evento hanno preso parte anche il consigliere metropolitano delegato agli Affari Generali e Personale Damiano Paolucci e il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli. “Abbiamo potenziato la Polizia metropolitana da 3 a 8 unità e arriveremo a 10, con l’obiettivo di implementare la vigilanza sul territorio e contrastare tutti gli abusi in materia ambientale, incluso il traffico organizzato di rifiuti”, ha sottolineato Paolucci.

“E’ fondamentale che l’attività della Polizia metropolitana avvenga in collaborazione con le tutte le polizie locali e con le altre forze dell’ordine – ha aggiunto il dg Mameli – ma dobbiamo lavorare anche per costruire una cultura del rispetto del bene pubblico e dell’ambiente tra i cittadini”. Concetti rimarcati anche dal vice comandante della Polizia metropolitana Maurizio Carcangiu: “Il sistema di raccolta dei rifiuti non può essere lasciato nelle mani degli abusivi che non hanno rispetto delle regole e dell’ambiente. Il nostro compito è quello di riportare nella legalità il circuito virtuoso della gestione dei rifiuti, e questo può essere fatto solo con la collaborazione di tutte le polizie locali”. All’incontro è intervenuto anche l’ex primo dirigente della Polizia di Stato Piero Arangino, che ha portato una testimonianza della sua lunga attività nel settore.