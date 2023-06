Sbatte contro il guard rail e precipita per 7 metri, centauro tedesco vivo per miracolo in Sardegna

Ennesimo incidente sulle strade sarde con, come protagonista, un centauro proveniente dalla Germania. Il motociclista, sulla Ss 129, ha sbattuto violentemente contro il guardrail ed è stato sbalzato fuori strada, precipitando su un albero 7 metri sotto l’altezza della sede stradale che ne ha attutito la caduta. L’intervento di vigili del fuoco di Nuoro ha consentito nel recuperare il motociclista dal dirupo con la successiva messa in sicurezza del sito. Il motociclista è stato consegnato alle cure di un ambulanza della unità di base di Nuoro giunta sul posto. Era presente inoltre la polizia di stato per gli accertamenti di legge. È stato necessario l’intervento dell’Anas per la messa in sicurezza della barriera di protezione stradale che nell’impatto è stata completamente divelta.