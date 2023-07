Sbanda, vola fuori strada e viene sbalzato dall’auto: Piero Pilia muore a Gesico

Tragico incidente a Gesico, nella strada che collega il paese con Mandas. Piero Pilia, nato nel 1947, ha perso il controllo della sua Fiat Panda probabilmente per un malore improvviso e, stando a quanto trapela, dopo un sorpasso: dopo aver sbandato, stando alle ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Dolianova, ha colpito un cordolo e si è ribaltato. A causa dell’impatto è stato violentemente sbalzato all’esterno della vettura, battendo la testa sull’asfalto. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Probabilmente il 75enne non indossava la cintura di sicurezza. La salma è stata già restituita ai familiari, dopo il via libera arrivato dalla Procura, per la celebrazione del funerale.