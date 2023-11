Sbanda e si schianta con l’auto sulla 131 a Macomer, una donna finisce all’ospedale

Incidente nel tratto dell’ex 131 a Macomer, nella zona industriale di Tossilo. Probabilmente a causa dell’asfalto viscido una donna, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo carambolando lungo la strada e terminando la sua corsa sul muro di contenimento che delimita la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Macomer che hanno provveduto alla messa in sicurezza della macchina.

I sanitari del 118 hanno accompagnato la conducente in ospedale per accertamenti. In azione anche una pattuglia della polizia di Macomer per i rilievi di legge.