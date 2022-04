Sbanda con la moto, l’impatto con la strada è tremendo: addio a Nicola Carrus

Se n’è andato nel più tragico dei modi, un incidente stradale con la sua moto, Nicola Carrus. Aveva 45 anni, faceva l’operaio ed era nato a Carbonia. Da tempo viveva in Umbria, dove lavorava come operaio, come riportano anche alcuni quotidiani locali. Il dramma oggi, nella tarda mattinata, in provincia di Terni. Carrus, in sella alla sua Honda, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto: l’impatto è stato tremendo, è morto per delle gravi ferite alla testa.

Nicola Carrus lascia la moglie e un figlio piccolo.