Sassari, sbarca a Porto Torres con ben 12 kg di cocaina e hashish: corriere della droga in trappola

Nuovo arresto per detenzione a fine di spaccio di droga da parte della Guardia di Finanza nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, coordinato dal Comando Provinciale di Sassari, nei porti e negli aeroporti della provincia. Nella mattina del 23 agosto durante i controlli svolti con l’impiego delle unità cinofile antidroga, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres hanno individuato e sottoposto a controllo un cittadino spagnolo appena sbarcato con la propria autovettura dalla nave proveniente da Barcellona. L’approfondimento dei controlli è stato svolto con l’ausilio di Fred, magnifico esemplare di Border Collie cane antidroga in servizio alla Tenenza di Porto Torres, che ha segnalato con insistenza il bagagliaio ed il cruscotto dell’autovettura dello spagnolo che, ispezionata accuratamente dai militari, ha rivelato la presenza di un sofisticatissimo doppiofondo ricavato dietro il cruscotto con apertura elettronica a combinazione. Proprio all’interno di questo nascondiglio i finanzieri hanno scoperto, abilmente occultati, 120 panetti da circa 100 gr ciascuno di HASHISH ed un panetto da oltre 1000 grammi di COCAINA. Lo stupefacente, pari a 12 kg circa tra cocaina e hashish, è stato sottoposto a sequestro dai militari, mentre il corriere spagnolo è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere a disposizione dell’AG. La droga sequestrata, opportunamente tagliata, una volta immessa sul mercato illegale avrebbe consentito la distribuzione di oltre 25.000 dosi di hashish e 20.000 dosi di cocaina fruttando alla criminalità oltre 1.500.000 euro. Si tratta dell’ennesima operazione antidroga, caratterizzata dal sequestro di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, messa a segno nel corrente anno dalle Fiamme Gialle della Comando Provinciale di Sassari in ambito portuale e aeroportuale, delle quali sei sono state eseguite nel solo porto di Porto Torres (con oltre 30 kg. di droga sequestrati tra cocaina ed eroina) e 10 corrieri tratti in arresto