Sassari, la pandemia non ferma la Befana della Polizia locale

La pandemia non ha fermato la Polizia locale che stamattina ha consegnato, come ormai da tradizione, le calze della Befana ai bambini e alle bambine delle case famiglia presenti in città e del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria in viale san Pietro. Niente festa in piazza né festoso corteo per le strade, come avveniva nelle scorse edizioni, ma un momento di gioia e allegria regalato ai più piccoli.

Al Comando di via Carlo Felice è stata organizzata la raccolta fondi per acquistare le calze con caramelle e cioccolati e stamattina gli agenti della Polizia locale le hanno consegnate in diverse strutture.

Nell’ospedale di viale san Pietro, ad accoglierli all’ingresso, c’erano i medici del reparto di Neuropsichiatri infantile che hanno ricevuto il cesto di calze da consegnare ai piccoli ricoverati.