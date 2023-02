Sartiglia show con oltre 25mila persone, la gioia del Carnevale e quel silenzio tombale per Chiara Carta. Per 60 secondi le migliaia di persone provenienti da tutta l’Isola per il ritorno in grande stile della Sartiglia dopo tre anni hanno trattenuto anche il fiato: la commemorazione per la ragazzina uccisa a coltellate nella vicina Silì ha fermato la folla di Oristano, prima dell’inizio della grande festa. Una festa davvero ritornata come ai tempi migliori oggi, dal sapore particolare dopo gli anni del Covid, degli annullamenti, delle restrizioni.

Le pariglie, le stelle, i cavalli, un enorme spettacolo di tradizioni che si intrecciano nel centro della Sardegna, nella domenica clou del Carnevale, in una bellissima giornata baciata dal sole con quasi 20 gradi. E questa volta un po’ in tutta la Sardegna la gente alle prime passeggiate al mare ha preferito i costumi carnevaleschi, senza più la paura di incontrarsi, di abbracciarsi, di scendere in piazza con tutte le maschere tradizionali dell’Isola, in un mare di coriandoli che ha idealmente unito tutta la Sardegna (foto del nostro inviato Davide Loi).