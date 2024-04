Sarroch, una pergamena per dare il benvenuto ai nuovi nati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una pergamena per dare il benvenuto ufficiale al mondo ai nuovi nati: “Una cerimonia importante, con la quale l’Amministrazione Comunale vuole manifestare il proprio supporto alle famiglie che durante lo scorso anno hanno avuto una figlia o un figlio” ha espresso il Comune. 14 piccoli cittadini hanno arricchito il paese con la loro nascita e ieri, mamme e papà, hanno ricevuto, al Centro di Aggregazione Sociale, le pergamene per l’assegno di natalità dell’anno 2023. “Nel corso del 2023, sono nati 14 bambini a Sarroch. Un dato che evidenzia ancora una volta come la denatalità sia una tendenza oramai consolidata. Ogni anno vengono registrati nuovi record in negativo. La Sardegna, ad esempio, risulta la regione italiana con il tasso peggiore di natalità, pari a 0,91 figli per donna, rispetto alla media nazionale di 1,22 figli.

Dati allarmanti, senza dubbio, per questo “l’assegno di natalità – spiega Biancarosa Meloni, Assessore alle Politiche Sociali – è una misura che vuole incentivare la genitorialità, attraverso un sostegno di tipo economico. Crediamo che questo tipo di misure, insieme agli altri servizi che il settore sociale del Comune di Sarroch mette a disposizione, siano di grande aiuto alle famiglie”.