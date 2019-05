Sarroch, un murales dedicato a Sant’Efisio

Un murales dedicato a Sant’Efisio a Sarroch.

A realizzarlo la Consulta Giovanile Sarroch che commenta entusiasta sulla pagina Facebook:

“L’opera è conclusa e a noi piace tantissimo!

A volte le immagini sono simboli molto importanti che rappresentano un’intera comunità. Siamo sicuri che questo murales possa rispecchiare una parte importante dell’identità sarrochese.

Ringraziamo l’amministrazione comunale, il delegato della Consulta Giovanile Mirko Spiga gli artisti The Answer e Kofa, il Comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria – Sarroch, la Riva&Mariani per il prezioso aiuto e i proprietari per aver messo a disposizione il muro della propria casa”.