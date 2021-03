Sarroch, si veste da pecora e critica le misure anti covid: “negazionista” sanzionato dai carabinieri -VIDEO

Ieri a Sarroch i carabinieri della locale Stazione hanno notificato una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa per il contenimento del fenomeno epidemiologico da covid-19, nei confronti di un 35enne operaio incensurato del luogo. Questi nella giornata di ieri, aveva fatto ingresso all’interno di un’attività commerciale del centro, indossando un dispositivo di protezione individuale FFP2 non conforme, in quanto ne era stata ritagliata la parte centrale allo scopo di esporre naso e bocca. Quel comportamento aveva uno scopo canzonatorio, dal momento che, per proprie convinzioni personali negazioniste, l’uomo stigmatizza l’utilità di tali strumenti protettivi e il comportamento di chi si uniforma alle relative previsioni di legge. Indossando un particolare costume da pecora, animale obbediente per antonomasia, l’uomo ha ironizzato sul rispetto da parte di tanti delle misure adottate per il contenimento della pandemia, ma nel farlo avrebbe comunque dovuto indossare una mascherina regolamentare, cosa che non ha fatto, guadagnandosi la sanzione.