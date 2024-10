Sarroch si fa bella con il contributo di tutti: al via un nuovo murale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiama SarrochArt Festival la manifestazione che ogni anno regala eventi e appuntamenti incentrati sull’arte, in tutte le sue forme, e che coinvolge tutte le generazioni. I più giovani, ovviamente, sono i principali protagonisti, loro che, ricchi di idee e iniziative, non devono far altro che dar sfogo all’energia positiva. Ed è così nel corso delle precedenti edizioni, il SarrochArt Festival ha organizzato diversi eventi di street art, la magia che, attraverso linee e colori, abbellisce pareti e scorci del centro abitato.

Nel 2022 è stato realizzato un murale dedicato a Mario Tiddia, situato in via Umbria, proprio vicino all’ingresso dello Stadio Comunale che porta il suo nome. “Questo progetto è stato possibile grazie all’artista Paolo “Mamblo” Mazzucco, alla collaborazione dell’Associazione Culturale Skizzo e degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sarroch” hanno spiegato gli organizzatori.

Nel 2023, invece, l’artista Skan ha realizzato “Il tepore di un bacio”, un’opera ispirata all’omonima scultura di Francesco Ciusa. Il murale si trova sulla facciata della Scuola Secondaria di primo grado “F. Ciusa” di Sarroch. “In entrambe le occasioni, gli studenti dell’Istituto Comprensivo sono stati parte attiva nella creazione di queste opere d’arte. Quest’anno, però, vogliamo fare un passo in più: il nostro obiettivo è coinvolgere non solo gli studenti, ma l’intera comunità. Vogliamo che tutti possano dare una mano e contribuire alla realizzazione di un grande progetto di arte urbana partecipativa, che sarà il frutto della creatività di tutta Sarroch”. Tutte le mani e le menti insieme, insomma, un lavoro di squadra: l’appuntamento è per 17, venerdì 18 e sabato 19 ottobre presso l’area pedonale del Rio Is Cannas per realizzare un nuovo murale, “tutti insieme”.