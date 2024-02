Sarroch, Saras al colosso svizzero-olandese Vitol: Moratti conferma

Trattative in corso per un possibile ingresso del colosso svizzero-olandese Vitol in Saras, la società petrolifera controllata dalla famiglia Moratti. Secondo il quotidiano Milano Finanza, Vitol avrebbe offerto 2,2 euro per azione (il 35% in più rispetto al prezzo di chiusura di Borsa di ieri) per entrare nel capitale di Saras, fissando il 15 febbraio come scadenza.

La notizia, diffusa dalla stampa finanziaria, è stata parzialmente confermata dai Moratti in una nota, che smentisce però “le affermazioni della stampa” sui dettagli e precisa che gli azionisti “si riservano di valutare iniziative” a tutela dei loro interessi e di quelli di Saras.

Intanto, il titolo Saras vola in Borsa, con un guadagno di oltre il 10% che lo avvicina all’ipotetico prezzo dell’offerta di Vitol.