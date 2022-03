Sarroch, 8 mila euro di reddito di cittadinanza percepiti senza averne diritto: denunciato

Ieri a Sarroch, a conclusione di una serie di accertamenti, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura per illecita percezione del reddito di cittadinanza, un 45enne del paese, disoccupato con precedenti denunce a carico. Nella data in cui aveva presentato la domanda tendente a ottenere il beneficio in argomento, l’uomo aveva omesso di dichiarare di trovarsi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sarroch e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla propria compagna, secondo un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari in data 8 maggio 2020. In tal modo egli era riuscito a ottenere il beneficio, attraverso le previste autodichiarazioni, percependo alla data odierna la somma complessiva di 7938 € nel periodo novembre 2020 – febbraio 2022. Sarà molto probabilmente impossibile riuscire a recuperare quella somma dal momento che il beneficiario l’ha spesa e si trova in condizioni di quasi indigenza.