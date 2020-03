Sarroch piange Giglio Pinna, l’ultimo grande e vero comunista: “Fai buon viaggio e salutaci Berlinguer”

Oggi è una giornata per noi molto triste.

È venuto a mancare uno degli esempi per me di passione politica e di militanza, il nostro caro compagno Giglio Pinna, a cui siamo tutti legati da un grande affetto.

Vedete per chi, come e tanti altri, ha militato in un partito ci sono figure di riferimento importanti come Pertini, Berlinguer, Moro, ma per chi ha frequentato sin da giovane un circolo o una sezione di partito, luoghi che ora non esistono quasi più, Giglio è stato un un‘esempio di militanza e di coerenza.

Pochi giorni fa abbiamo ricordato il suo compleanno che sino all’anno scorso abbiamo festeggiato insieme al circolo dove non mancava mai alle riunioni per insegnarci ancora oggi il valore dell’impegno e della partecipazione.

Grazie Giglio per la tua amicizia e per il tuo esempio, mi mancherai e ci mancherai moltissimo.

Fai buon viaggio e salutaci Berlinguer con il quale potrai fare un altra chiacchierata.

Ti vogliamo bene.

Salvatore Mattana, sindaco di Sarroch